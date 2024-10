LEGO oggi vi regala doppi punti Insiders e 2 omaggi esclusivi, e ci sono anche sconti speciali su una selezione di set

Con i doppi punti Insiders potete di fatto recuperare il 10% di tutto quello che spendete, ecco come

A partire dal 15 ottobre scatta sul LEGO Store online italiano una promozione imperdibile, a patto di essere utenti LEGO Insiders. Fino al 20 ottobre con gli acquisti sul negozio virtuale ci saranno diversi benefit, alcuni davvero imperdibili. Come accennato nel titolo, si parla di doppi punti Insiders e di due GWP (Gift With Purchase, regalo con l'acquisto), oltre a sconti su set selezionati.

Come fosse il 10% di cashback

Sapete come funziona il programma LEGO Insiders, no? L'iscrizione è gratuita, e con ogni acquisto sul LEGO Store si guadagnano punti Insiders. Per la precisione, si guadagnano 7,5 punti ogni euro speso. Per esempio, se comprate il nuovo set L'ufficio postale di Babbo Natale a 99,99€ guadagnate 750 punti Insiders. Sono arrotondati per eccesso.

Fino al 20 ottobre compreso, i punti Insiders sono raddoppiati. Ciò significa che ogni euro speso sul LEGO Store riceverete 15 punti. Con l'acquisto precedente quindi invece di 750 punti ne ricevereste 1.500. I punti Insiders non servono solo a riscattare premi di vario genere, come piccoli set LEGO, accessori, vestiario e simili (trovate tutto qui). Possono anche essere convertiti in buoni sconto! 750 punti possono essere convertiti in un coupon da 5€ per i vostri prossimi acquisti. Solo che con i doppi punti si ha di fatto un possibile cashback del 10% del valore di acquisto. Se spendete 200€ di set LEGO riceverete 3.000 punti Insiders, che possono essere convertiti in un coupon di 20€, ovvero il 10% della spesa iniziale!

I regali con gli acquisti

Fino al 25 ottobre compreso, o fino a esaurimento scorte, ci sono anche due regali con gli acquisti. Se acquistate set LEGO delle linee Animal Crossing, Super Mario, Minecraft, Sonic the Hedgehog, Cattivissimo me 4 o Fortnite, riceverete automaticamente in regalo il set Attacco con le noci di cocco di Kiki & Steve e Baby Panda #30676 del valore di 3,99€.

Se spendete più di 200€ sbloccate un ulteriore regalo: il set esclusivo da collezione LEGO Panetteria #40696 facente parte di una linea di modellini LEGO Store. Come accennato, avete tempo fino al 25 ottobre o fino a esaurimento scorte. Conviene comunque fare spese prima del 20 ottobre in modo da accumulare anche doppi punti Insiders.

Gli sconti speciali

Oltre alle due promo appena viste, ci sono anche sconti su una selezione di set raccolti in questa pagina speciale del negozio. Si parla di sconti fra il 30 e il 40% su modelli che, in certi casi, usciranno di produzione fra poche settimane. Ci sono per esempio Lo scudo di Captain America al 30% di sconto, l'Asilo Nido Duplo al 40% di sconto, il set Icone di gioco dedicato al calcio al 40% di sconto e altri.

Idee per gli acquisti

