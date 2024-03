Ci siamo: dopo un'attesa durata più di un anno, LEGO svela ufficialmente il primo set dedicato al gioco di ruolo cartaceo più famoso del mondo. Stiamo parlando di LEGO Dungeons & Dragons, il nuovissimo modello nato sulla piattaforma LEGO Ideas pronto ad arrivare sugli scaffali dei negozi LEGO, fisici e virtuali, di tutto il mondo. Per celebrare i 50 anni di D&D, LEGO promosse una competizione sulla piattaforma Ideas, vinta a fine di tutto dall'utente BoltBuilds. Il suo set fu scelto perché riusciva a rappresentare i momenti più iconici del gioco di ruolo cartaceo. A distanza di oltre un anno, eccoci con il modello finale pronto per la vendita, a cui ovviamente ha collaborato anche BoltBuilds. Scopriamolo insieme in tutti i suoi dettagli! Gruppo LEGO Fan Italia Segui SmartWorld su News

Tutti i rimandi a Dungeons & Dragons

Ovviamente un set del genere non può che contenere citazioni e rimandi a tutto ciò che riguarda l'enorme mitologia di Dungeons & Dragons. Alcune cose più di altre fanno subito pensare al celebre gioco di ruolo cartaceo, come banalmente il mitico Beholder (Occhio Tiranno), che infatti è presente nel set tra i mostri da assemblare. C'è anche l'altrettanto mitica Belva Distorcente, che ha fatto la sua comparsa sia nel recente film dedicato a D&D (L'Onore dei Ladri), sia in Baldur's Gate 3. E ovviamente non poteva che esserci un imponente Drago Rosso a dominare un po' tutto il set. Ah, il drago in questione ha anche un nome, Cinderhowl! Tra i mostri inclusi ci sono anche un orsogufo e un fantastico cubo gelatinoso. Non poteva poi mancare il gruppo di avventurieri, che include in questo caso un mago elfo, un chierico nano (non poteva essere altrimenti), uno gnomo guerriero, un orco ladro e, in più, un locandiere e il dragonide Alax Jadescales.

Un'avventura D&D inedita

Ma la vera ciliegina sulla torta è che il set include una campagna sviluppata con Wizards of the Coast, che potete scaricare e giocare con il vostro gruppo di D&D. E nulla vieta di usare il set assemblato e i suoi mostri per simulare l'avventura in tre dimensioni! Non capita tutte le volte di poter giocare una campagna di Dungeons & Dragons servendosi di mattoncini e minifigure LEGO! Non è un caso che il drago rosso e la minifigure draconide abbiano un nome, rispettivamente Cinderhowl e Alax Jadescales: è molto probabile che entrambi rivestano un ruolo importante in questa avventura, così come i 4 avventurieri inclusi nel set e i vari mostri sparsi per il diorama.

Un set modulare

Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso è stato realizzato in modo da essere quanto più modulare possibile, anche probabilmente per adattarsi all'idea di poterlo usare per la campagna D&D scritta appositamente. Il diorama comprende una taverna con tetto removibile a due piani, una segreta (letteralmente un dungeon), una torre da cui accedere ai sotterranei e anche una zona in esterna.

Dimensioni e pezzi

LEGO Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso una volta assemblato è alto quasi mezzo metro, 48 centimetri per la precisione. La base del diorama invece occupa una superficie di 37 x 30 cm quadrati. In tutto per montarlo sono necessari 3.745 pezzi, un bel po'! Le istruzioni sono divise in 4 diversi manuali, in modo da permettervi di montare il tutto in compagnia di amici o familiari.

Uscita e prezzo

LEGO Ideas Dungeons & Dragons arriverà in Italia il 4 aprile, direttamente sul LEGO Store Online e nei negozi LEGO italiani. Gli utenti LEGO Insiders potranno farlo proprio con qualche giorno di anticipo, a partire dal 1° aprile. Il prezzo di listino ammonta a ben 359,99€, un prezzo imponente giustificato in parte dalla dimensione del set stesso (quasi 3.800 pezzi) e dal fatto che si tratta di un set sotto licenza Dungeons & Dragons (quindi Wizards of the Coast e, di conseguenza, Hasbro).

Il regalo per gli utenti LEGO Insiders

Gli utenti iscritti al programma LEGO Insiders (l'iscrizione è gratuita!) con l'acquisto del set Dungeons & Dragons: Il racconto del Drago Rosso riceveranno un regalo: il mini set LEGO Mimic Forziere, che vi permette di assemblare un altro dei mostri più iconici di D&D. Al momento questa è l'unica immagine diramata da LEGO sui suoi canali.

