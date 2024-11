LEGO a tutta Formula 1: 10 nuove Speed Champions per le 10 squadre, la F1 di Nigel Mansell e la Ferrari Technic

A dirigere la carica ci saranno 10 monoposto Speed Champions , ma ci sono tante altre sorprese . Le abbiamo elencate tutte qui di seguito, con tante foto, link per prenotarle e dettagli. E non scordatevi del Weekend Insiders sul LEGO Store il 23 e il 24 novembre !

10 Scuderie? 10 Speed Champions!

Al centro del gigantesco accordo fra LEGO e Formula 1 c'è senza dubbio l'operazione Speed Champions . Per dare lustro a tutte e 10 le scuderie che gareggiano nel campionato, arriveranno altrettanti set LEGO Speed Champions, una per ogni monoposto .

Monoposto F1 Ferrari SF-24

Il prezzo, come è lecito aspettarsi, è alto: si parla di 229,99€ , per un totale di 1.725 punti Insiders . La data di lancio è la stessa delle Speed Champions: 1° marzo 2025. Però è già prenotabile !

Si parla di ben 61 centimetri di lunghezza , oltre mezzo metro quindi; è larga poi 24 centimetri e alta 13. In tutto è composta da 1.361 pezzi, ma non fatevi ingannare dal conteggio: è una costruzione complessa.

La Williams Racing di Nigel Mansell

LEGO Collectibles

Sulla falsa riga delle minifigure da collezione, questi set rappresentano versioni mini delle monoposto . E che non ti scatta il "gotta catch 'em all"?

LEGO City Formula 1

Dulcis in fundo, arriverà anche un'ondata di set LEGO City Formula 1. Alcuni sono veramente stupendi, come il garage con la Mercedes-AMG e l'Alpine Cars che in mezzo ha una maniglia e si chiude in stile valigetta.