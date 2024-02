LEGO a tutta F1: 5 modelli del 2024 per tutte le tasche, tra cui una lunga oltre 60 cm da collezione

Chi non ama la Formula 1? Soluzioni tecnologiche all'avanguardia e una fusione tra uomo e macchina in grado di produrre velocità e prestazioni da brivido: ora LEGO celebra questa passione con cinque nuovi modelli da 26,99 euro a 219,99 euro (a proposito, sapete come farvi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti?). Andiamo a scoprirli, non prima di ricordarvi anche il set dedicato ad Ayrton Senna! Gruppo LEGO Fan Italia

Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (42171) è un set LEGO Technic da ben 1642 pezzi che vi permetterà di costruire la vettura del team tedesco per la stagione 2023. Il modello, in scala 1:8, presenta dettagli autentici come lo sterzo controllabile tramite il volante o con la manopola sul tetto dell'auto, la cover del motore per rivelare il differenziale e il motore a 6 cilindri con pistoni mobili, e un'ala apribile ispirata al DRS dell'auto reale.

Una volta completato, il set misurerà 13 cm di altezza, 63 cm di lunghezza e 26 cm di larghezza, e potrete esporla con orgoglio in casa o in ufficio. Mercedes-AMG F1 W14 E Performance sarà disponibile dal 1° marzo 2024, come tutti i kit di questo articolo. Potrete acquistarla a questo indirizzo al prezzo di 219,99 euro.

Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back

Volete trasmettere la vostra passione per il team Mercedes ai vostri figli? L'auto da corsa giocattolo Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back LEGO Technic (42165) è il regalo perfetto per bambini dai 7 anni in su. Questo set da 240 pezzi è dotato di dettagli autentici ispirati al modello vero, oltre a una fantastica funzione pull-back per lanciarlo a tutta velocità e immaginare di diventare campioni.

Il kit Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back, che una volta completato misurerà 6 cm di altezza, 24 cm di lunghezza e 10 cm di larghezza, sarà disponibile dal 1° marzo al prezzo di 26,99 euro: potrete acquistarlo a questo indirizzo.

NEOM McLaren Formula E Race Car

Per chi è più sensibile alle tematiche ambientali, NEOM McLaren Formula E Race Car (42169) è un set LEGO Technic da 452 pezzi adatto per i bambini da 9 anni in su. Dotato di doppio pull-back per lanciarlo a tutta velocità, il modello include anche una funzione sterzante per far cambiare direzione alla vettura, per immaginare cosa voglia davvero dire gareggiare.

Il set, che una volta completato misurerà 6 cm di altezza, 31 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza, presenta movimenti e meccanismi realistici, ed è perfetto per l'introduzione all'ingegneria. NEOM McLaren Formula E Race Car sarà disponibile dal 1° marzo a questo indirizzo al prezzo di 52,99 euro, ma potrete prenotarlo già da ora: non fatevelo sfuggire!

Monoposto da corsa McLaren Formula 1 2023

Anche McLaren ha il suo modello economico, ma in questo caso si tratta della versione da Formula 1. Monoposto da corsa McLaren Formula 1 2023 (76919) è un set da 245 pezzi dotato di numerose caratteristiche realistiche: la livrea nera e papaya, i loghi degli sponsor del team, le ruote con stampa Pirelli e l'halo color papaya. Il kit include anche la minifigure del pilota, dotata di casco, capigliatura e una chiave inglese, che i bambini possono posizionare al volante per emozionanti gare.

Monoposto da corsa McLaren Formula 1 2023, che misurerà una volta completata 4 cm di altezza, 19 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza, sarà disponibile dal 1° marzo al prezzo di 26,99 euro: potrete trovarla su questa pagina del sito LEGO.

McLaren MP4/4 e Ayrton Senna

Chiudiamo con il set Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna, che celebra l'indimenticabile campione di Formula 1. Disponibile dal 1° marzo al prezzo di 79,99 euro, potete già prenotarlo a questo indirizzo. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.