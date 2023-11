LEGO Fortnite è praticamente ufficiale: ci sarà anche il mitico Bus della battaglia Reale?

Se digitate Fortnite sul LEGO Store italiano ufficiale, il sito non vi mostrerà i set LEGO a tema Fortnite appunto, ma sarete comunque reindirizzati su questa pagina speciale che lascia poco spazio a dubbi. La linea LEGO Fortnite è realtà, e presto sarà mostrata al grande pubblico!

Gruppo LEGO Fan Italia

RIVISTA LEGO LIFE GRATIS

La pagina mostra il celebre lama pignatta che per certi versi possiamo identificare come la mascotte di Fortnite. Ovviamente il lama è in versione LEGO, composto da pochi pezzi ma sufficienti per donargli un aspetto fedele all'originale.

La domanda più logica è: ci saranno set LEGO Fortnite, o la collaborazione riguarderà altri aspetti? Per rispondere a questa domanda bisogna fare un passo indietro. LEGO ed Epic Games annunciarono una partnership nell'aprile del 2022, partnership che si sta appunto per concretizzare in qualcosa di ancora non annunciato.

Visto che si tratta di una collaborazione a due vie, ci aspettiamo di vedere un'apposita modalità LEGO all'interno di Fortnite, forse legata alla modalità Creativa di Fortnite più che alla Battaglia Reale classica.

E dall'altra parte, è possibile che arrivino set LEGO a tema basati appunto sugli elementi più famosi del gioco di Epic Games, come il Bus della Battaglia, il già citato Lama e chissà cos'altro.

A rendere ancor più concreta la notizia c'è il tweet del produttore di Fortnite, Matt Argueta, che ha pubblicato un ornamento natalizio di Epic Games in cui si intravede una minifigure LEGO (nell'angolo in basso a sinistra).