Quando uscirono i primi teaser relativi alla collaborazione fra LEGO e Fortnite ci aspettavamo una prima ondata di set a tema. Epic Games e il celebre marchio danese svelarono invece una modalità LEGO per Fortnite. Una scelta sicuramente sensata, visto l'enorme bacino di utenza di Fortnite e vista la potenza del brand LEGO. Siamo rimasti però un po' con l'amaro in bocca, almeno fino a oggi. LEGO ha infatti svelato 4 nuovi set Fortnite esclusivi, in arrivo a ottobre anche in Italia. Potete però già preordinarli, e i prezzi non sono affatto male. È quasi come se LEGO non stesse pagando la licenza per la vendita di questi set, visto che modelli dedicati ad esempio a Star Wars o ai film e cartoni Disney costano in proporzione molto di più.

Ecco i 4 set LEGO Fortnite in arrivo a ottobre in Italia. Di seguito l'indice navigabile per saltare direttamente alle info dei vari set, con link per prenotarlo, foto, dettagli del set.

LEGO Fortnite Bus della battaglia #77073

Iniziamo dal più iconico dei 4: il mitico Bus della Battaglia, il punto di partenza di ogni Battaglia Reale di Fortnite. Il set vi permette di assemblare un bus dotato di propulsori e mongolfiera lungo 28 centimetri, largo 13 e alto 28 centimetri. In tutto è composto da 954 mattoncini, e presenta vari componenti interattivi per esporlo o per giocarci. Il bello è che sono incluse 9 minifigure tratte ovviamente da Fortnite: Mastino del battaglione, Bananita avventura, Bombarola lucente, Leader della squadra delle coccole, Assassina del cubo, Intruso Élite, Alla deriva, Miascolo e Corvo. Il prezzo è fissato a 99,99€. Come fanno notare alcuni collezionisti, visto il numero di minifigure non si tratta affatto di un costo elevato. Il set arriva il 1° ottobre in Italia, ma potete preordinarlo già da ora cliccando qui.

LEGO Fortnite Lama delle Scorte #77071

Altrettanto iconico è il Lama delle scorte, una riproduzione alta ben 24 centimetri (8 di larghezza, 16 di profondità) dotata di testa mobile e bocca apribile. In tutto servono 691 mattoncini per assemblarlo. Il set include anche tanti accessori basati sugli oggetti di LEGO Fortnite, tra cui il rampino, il succo succoso, un rubino grezzo, uno zaino, un portafortuna, una schiaffobomba e dinamite quanto basta. Il suo prezzo lo rende perfetto anche per un regalo: 29,99€. Arriva sempre il 1° ottobre ed è prenotabile già ora cliccando qui.

LEGO Fortnite Bananita sbucciata #77072

Bananita è un personaggio che, se giocate a Fortnite, conoscete di sicuro. Così però non lo avete mai visto. Questo set da esposizione è piuttosto imponente: composto da 1.414 pezzi, è alto 36 centimetri. La metà destra è Bananita normale, quella sinistra è a raggi X, compreso intestino in bella vista e scheletro. Ovviamente ha anche braccia e polsi mobili, oltre a vari accessori visti anche in gioco. Forse è il più "collezionistico" fra i 4 set LEGO Fortnite, e infatti costa quanto il bus, 99,99€. Anche lui arriva in Italia il 1° ottobre, ed è prenotabile da oggi cliccando qui.

LEGO Fortnite Durrr Burger #77070

Chiudiamo con Durrr Burger, il più piccolo fra i 4 set. Riproduce l'iconica mascotte del ristorante dell'universo Fortnite. Composto da 193 pezzi, misura 11 cm di altezza, 8 cm di larghezza e 9 cm di profondità. Anche il prezzo è il più basso fra quelli visti oggi: 14,99€. Anche lui, come gli altri, arriva il 1° ottobre in Italia, e potete prenotarlo cliccando qui.

