LEGO Fossili di dinosauro: Teschio di T.rex è un nuovo set da collezione che omaggia Jurassic World

Tante novità in casa LEGO in queste ultime settimane. In questi ultimi giorni abbiamo visto il nuovo Museo di Storia Naturale, il set che omaggia Dune, le Piantine perfette per i regali di Natale e i set di Animal Crossing. E a proposito del Museo di Storia Natura, che ospita anche fossili di dinosauri, proprio in queste ore LEGO ha annunciato un altro prodotto sempre indirizzato ai fan dei lucertoloni giurassici.

