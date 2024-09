Ecco il nuovo LEGO Galeone a vela di Jabba: dettagli e prezzo

Il nuovo set LEGO Galeone a vela di Jabba è pensato per i veri appassionati dei popolari mattoncini (vi ricordiamo anche come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti ), e arriva con una serie di minifigure importante. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio.

Scopriamo il nuovo LEGO Galeone a vela di Jabba #75397

Il nuovo set LEGO Galeone a vela di Jabba #75397 arriva come uno dei più grandi della nota azienda. Si tratta di un set che riproduce in maniera dettagliata tutti i particolari del Galeone a vela di Jabba, con tanti pezzi e minifigure con le quali divertirsi a ricreare le varie scene.

Il set prevede delle vele tessili regolabili e un ponte superiore che si solleva e lati che si aprono per rivelare l'interno dettagliato. La cabina di pilotaggio, la cella della prigione, l'armeria e la sala intrattenimento dotata del letto di Jabba sono completamente esplorabili, come potete vedere dalle immagini del set in basso.

Come menzionato sopra, il set include ben 11 minifigure, tra le quali troviamo quelle di Bib Fortuna, Principessa Leia, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, Guardia gamorreana, Jabba lo Hutt, Salacious Crumb e R2-D2 che indossa un tavolino da bar, proprio come in Star Wars: Il ritorno dello Jedi!

Il set ha delle dimensioni importanti una volta completato: parliamo di 25 cm di altezza, 77 cm di lunghezza e 25 cm di larghezza, I pezzi totali sono 3.942 e pertanto l'età consigliata è dai 18 anni in su.