LEGO Gatto Tuxedo: svelato ufficialmente il nuovo set Ideas e... beh, diteci voi se è bello o brutto come il peccato

Insieme a Lo Squalo e a quello dedicato a Nightmare Before Christmas era uno dei set LEGO Ideas previsti per questo 2024 e a sorpresa, in questa giornata di maggio, eccolo qua in tutta la sua grazia felina. La società danese ha presentato LEGO Gatto Tuxedo #21349 , un set che, come suggerisce il nome, non fa altro che riprodurre... un gatto!

Da gatto a Gatto Tuxedo

Il progetto originale fu pubblicato dall'utente The Yellow Brick (Damian Andres) nel 2020 sulla piattaforma LEGO Ideas, e in origine si chiamava semplicemente Gatto! Anzi, a dirla tutta era pure diverso: si trattava di un incrocio tra un Siamese e un sacro di Birmania, proprio come il gatto che aveva fatto da modello per la realizzazione del set.

LEGO, come talvolta accade, ha preso il progetto originale e lo ha completamente stravolto. Ci sono talvolta delle tecniche usate dagli utenti che non sono propriamente accettate per i set ufficiali (ne abbiamo parlato qui), e di conseguenza qualche cambiamento c'è sempre.

In questo caso però il particolare incrocio originale è stato del tutto accantonato, e il gatto è diventato un Gatto Tuxedo. Per chi non lo sapesse, si usa il termine tuxedo per indicare prevalentemente il mantello bicolore dei gatti bianchi e neri. È drasticamente cambiato anche tutto l'aspetto del gatto, inclusi gli occhi.

Una volta assemblato, potete cambiargli la postura modificando la posizione della testa, della coda, delle orecchie e delle zampe. Potete mettere mano anche agli occhi, decidendo il colore tra giallo o blu, e alla bocca, decidendo se lasciarla aperta o chiusa.

E non è poi così piccolo! Il modello è composto da ben 1.710 mattoncini, e una volta assemblato è alto 32 centimetri. L'idea è quella di simulare un gatto in modo quanto più realistico possibile. Quanto poi il risultato finale sia vicino alla realtà o piacevole da guardare questo sta a voi deciderlo.