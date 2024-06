LEGO annuncia il suo nuovo gioco: Horizon Adventures arriverà alla fine del 2024!

Al Summer Game Fest non è mancato l'annuncio da parte di LEGO relativamente al suo nuovo gioco di azione ed avventura. Si tratta di LEGO Horizon Adventures , che alla fine del 2024 verrà lanciato su PC , PlayStation e Nintendo Switch. Il titolo, co-sviluppato da Guerrilla e Studio Gobo, vedrà al suo centro una storia dai toni leggeri ispirata agli eventi del celebre Horizon Zero Dawn.

La trama

Così come specificato da LEGO, la protagonista del gioco sarà Aloy , un'eroina rinvenuta una una caverna da bambina e cresciuta da un cacciatore esperto chiamato Rost, che le insegna a vivere nella natura selvaggia. Ad un certo punto della sua vita, Aloy dedica di partire per scoprire il suo vero destino. Guidata dall'ologramma millenario della scienziata Elisabet, Aloy deve affrontare Helis , il capo di un gruppo di devoti del Sole che si inchinano a un Antico Nemico avvolto nel mistero. Da qui un sacco di avventura per l'eroina ed il suo gruppo di amici: sullo sfondo montagne altissime ed i calderoni più profondi.

La modalità co-op

LEGO Horizon Adventures permette di condividere le avventura con un altro giocatore grazie alla modalità co-op (condivisione), anche online. Non ci sarà la necessità dello schermo diviso. Insomma, si tratta di un'opportunità di divertimento per famiglie ed amici. Inoltre, i giocatori potranno dare un nuovo look al villaggio di Mother's Heart, sbloccando i edifici e decorazioni LEGO unici. Infine, sarà possibile creare outfit esilaranti per i propri amici.