LEGO annuncia 5 giorni di omaggi, offerte e doppi punti VIP: se non siete ancora iscritti è arrivato il momento!

LEGO annuncia le giornate VIP, un evento a tempo limitato dedicato agli utenti VIP in cui sarà possibile approfittare di omaggi, offerte speciali e doppi punti con gli acquisti sul LEGO Store. Ma facciamo un passo indietro per chi non fosse avvezzo all'argomento. Tutti gli utenti che si collegano al LEGO Store online ufficiale possono iscriversi gratuitamente al programma LEGO VIP. Si tratta sostanzialmente di una classica registrazione con email e password che vi permette però di accedere al programma VIP, che include la possibilità di accumulare punti, di prenotare e acquistare in anticipo i set più gustosi e anche di accedere a sconti e gift speciali. Potete registrarvi gratuitamente qui. I punti che accumulate con gli acquisti possono poi essere convertiti in buoni sconto da spendere sullo store o in premi speciali, tra cui set esclusivi, gadget, stampe, istruzioni per costruire set e tanto altro.

Quando iniziano le Giornate VIP

LEGO ha annunciato che le Giornate VIP sullo store online si terranno dall'11 luglio al 15 luglio 2023 compresi. Come accennato nell'introduzione, per approfittare delle promozioni bisogna iscriversi al programma LEGO VIP. Iscrivetevi al programma VIP

Doppi punti VIP

Con tutta probabilità LEGO offrirà doppi punti VIP su linee scelte in occasione della cinque Giornate VIP di luglio. Il funzionamento della promozione è semplice: per acquisti su set appartenenti a linee specifiche verranno accreditati doppi punti VIP. Se volete iniziare a farvi due calcoli, considerate che ogni euro speso sono 7,5 punti VIP. Un set da 47,99€ ad esempio vi permetterebbe di accumulare 360 punti VIP normalmente o ben 720 durante le Giornate VIP.

Sconti sui set

Nell'annuncio dato da LEGO si parla anche di offerte. Sul LEGO Store online ci sono sempre set in sconto, e sono tutti raccolti in un'apposita pagina che trovate qui di seguito. Non è ancora dato sapere quali modelli saranno in sconto per le Giornate VIP, ma vi aggiorneremo domani con tutte le promo più golose. Nel frattempo se premete sul pulsante sottostante potete vedere quelli già in sconto.

Omaggi!