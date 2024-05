LEGO Giovane Simba, Re Leone ufficiale: il set da collezione che riproduce fedelmente il personaggio con 1.500 mattoncini

Simba da collezione

Se seguite le novità LEGO che appaiono via via sul LEGO Store potreste aver notato che il marchio aveva già svelato un set dedicato a Simba. Si tratta però di un modello piccolo pensato per i più giovani (6+). Lo trovate qui. Quello protagonista di questo articolo è tutta un'altra storia. Si tratta di una edizione da collezione ben più grande, dettagliata e composta da diversi pezzi.

Il set celebra i 30 anni de Il Re Leone, e rappresenta Simba in una posa classica. L'unica parte snodabile è la testa, che può essere inclinata a piacere per adattarsi al meglio a dove vogliamo esibirlo.

Una volta assemblato, LEGO Disney Giovane Simba, Re Leone #43247 arriva a circa 30 centimetri di altezza. Non poco tutto sommato: in questa foto si capiscono meglio le dimensioni complessive del modello. I pezzi inclusi in confezione ammontano a 1.445.