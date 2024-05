Le ultime novità LEGO sono in pre-ordine anche su Amazon: Gioconda, Notre-Dame, Rover lunare, Harry Potter

In questi primi giorni di maggio abbiamo visto insieme un bel po' di novità LEGO, la maggior parte delle quali in arrivo già da giugno. Tra i set svelati ci sono ad esempio la Gioconda, il nuovo Architecture dedicato a Notre-Dame, i set Harry Potter, e tanto altro. Vediamo adesso quelli che sono già pre ordinabili, non solo sul LEGO Store ma anche su Amazon, e quelli che invece sono venduti esclusivamente dal marchio di giocattoli danese sul suo negozio virtuale. Gruppo LEGO Fan Italia

Gioconda e Notre-Dame

Iniziamo dai set più "impegnati". LEGO Art Gioconda, il set che riproduce il celebre dipinto di Leonardo da Vinci, inclusa una cornice dorata per appenderlo a parete, è in pre-ordine anche su Amazon a 99,99€. La data di uscita però è lontana: 1° ottobre 2024. Se non altro Amazon vi garantisce la prenotazione al prezzo minimo garantito. Ciò significa che il colosso dell'ecommerce potrebbe optare per proporre un piccolo sconto in modo da stuzzicare più clienti.

Anche LEGO Architecture Notre-Dame de Paris è già ordinabile su Amazon al prezzo minimo garantito. Quello di listino ammonta a 229,99€, una cifra cospicua, giustificata dal numero di pezzi necessari a portare a termine la costruzione (quasi 4.400). Il set esce il 1° giugno prossimo.

I nuovi LEGO Harry Potter

Sono aperti i preorder anche per i nuovi set LEGO Harry Potter 2024, tra cui spicca la Mandragola e il primo pezzo di quello che sarà il futuro Hogwarts modulare con i tetti grigi. Sono quasi tutti disponibili su Amazon, con data di uscita 1° giugno. Quasi: per qualche motivo il set Torneo dei Tremaghi: l'Arrivo che include il galeone Durmstrang e la carrozza Beauxbatons al momento non è apparso sulle pagine di Amazon.

I nuovi LEGO Technic

In questi giorni LEGO ha svelato ben 4 set Technic in arrivo sul mercato a partire dal 1° agosto prossimo. Sono tutti disponibili al pre-ordine su Amazon Italia, sempre al prezzo minimo garantito. Tra questi c'è anche il Rover Lunare NASA Apollo della missione Apollo 17.

Il nuovo Star Destroyer

Con le celebrazioni del 4 maggio (lo Star Wars Day) e il lancio dei nuovi modelli, come il Tie Interceptor UCS o il diorama della corsa degli sgusci, è un po' passato inosservato. Il 1° agosto arriva una nuova edizione dello Star Destroyer imperiale, l'iconica nave spaziale dell'Impero Galattico che, insieme al Tantive IV, è la prima ad apparire in Guerre Stellari. A rendere il set ancora più goloso c'è una minifigure esclusiva di Cal Kestis, l'eroe della serie videoludica Jedi di Ubisoft. Potete pre-ordinare il set su Amazon al prezzo minimo garantito (169,99€).

Simba, Batman e non solo

Sempre il 1° giugno arrivano su Amazon e sul LEGO Store altri set degni di nota, tra cui Il Personaggio Costruibile di Batman con Bat-Pod e una versione snodabile di Simba cucciolo, che presto arriverà anche sotto forma di set da collezione.

T-Rex robotici, Mech, moto-gatto e altre follie

Su Amazon fanno capolino anche alcuni dei set LEGO DREAMZzz che arriveranno sul mercato il 1° agosto prossimo. Ce ne sono alcuni davvero fantastici, come il Battle Mech di Mateo e Z.Blob o il C-Rex di Cooper. Vediamoli insieme!

Set esclusivi sul LEGO Store

Tra le novità svelate in questi giorni ce ne sono due che al momento sono esclusiva del LEGO Store: LEGO Icons Sistema di lancio spaziale NASA Artemis e LEGO Gatto Tuxedo, in arrivo rispettivamente il 18 maggio (15 per gli utenti Insiders) e il 1° giugno.

Conviene più Amazon o il LEGO Store?

Non tutti i set che abbiamo visto in questa carrellata sono disponibili al pre-ordine sul LEGO Store ufficiale. Ma ha più senso piazzare il preordine su Amazon o aspettare che arrivi sul LEGO Store? Sul negozio virtuale di LEGO con gli acquisti si possono accumulare punti LEGO Insiders, che con il tempo possono essere convertiti in sconti o in premi fisici. Programma LEGO Insiders

Se volete preordinare alcuni dei set visti finora direttamente dallo store LEGO, li trovate tutti raccolti in questa pagina.