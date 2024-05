LEGO e Gran Turismo di PlayStation prendono vita nel nuovo set Super car Lamborghini Lambo V12 Vision GT

Il set in questione riproduce fedelmente la supercar della popolare casa automobilistica di Sant'Agata Bolognese, realizzata in collaborazione con il marchio Gran Turismo .

LEGO torna a far gola ai tanti appassionati dei suoi popolari mattoncini, e lo fa annunciando un nuovo set della linea Speed Champions . Si tratta del set Super car Lamborghini Lambo V12 Vision GT .

Come potete vedere dalle immagini in galleria, il nuovo set prevede il logo Gran Turismo sul retro. Troviamo un design fedele all'originale, con un abitacolo che può essere aperto sollevando il parabrezza e il cofano, un'ala posteriore divisa, dettagli esagonali sui cerchi delle ruote, doppi scarichi, e fanali posteriori sagomati a Y. Ha anche un che di "Mini 4WD" di LEGO, non credete?

Il modello di auto da collezione include anche la minifigure di un pilota con casco. Notate anche voi una certa somiglianza con Supercar Blondie? Che sia un omaggio a lei visto il suo video di approfondimento dedicato alla futuristica vettura? Il set in ogni caso è compatibile anche l'app LEGO Builder che permette di realizzare in maniera guidata diversi set di gioco.