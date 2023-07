LEGO Hocus Pocus disponibile all'acquisto: il cottage delle sorelle Sanderson riprodotto nei minimi dettagli!

Vista l'attinenza del set e del film con Halloween ci aspettavamo di vederlo arrivare sugli scaffali LEGO verso ottobre, e invece si tratta di uno dei tanti lanci estivi della società danese, ed è già disponibile a partire da questi primi giorni di luglio. Andiamo a scoprirlo insieme in tutti i suoi dettagli.

Era uno dei set LEGO Ideas tra quelli in fase di realizzazione, solo che non pensavamo sarebbe arrivato così presto . Stiamo parlando del nuovo LEGO Disney Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson , la riproduzione dell'abitazione stregata del malefico trio delle sorelle Sanderson tratto dal film del 1993 intitolato ovviamente Hocus Pocus.

Le caratteristiche del set

Si può ad esempio aprire il tetto, per rivelare il piano superiore dove troviamo il letto delle streghe e tanti altri particolari. Si può aprire uno dei muri sul retro, od osservare il tutto da un arco sempre posto di lato, arco che si rivela però solo staccando una sezione che può essere anche esposta a sé stante.

LEGO Disney Hocus Pocus: il cottage delle sorelle Sanderson #21341 mira a riprodurre il cottage delle tre celebri streghe, e lo fa senza risparmiare nessun dettaglio. Si tratta di un modello completo , chiuso su tutti e 4 i lati, che può comunque essere aperto grazie a varie cerniere (LEGO) e incastri per sbirciare gli interni dettagliati.

Il mulino posto di lato se messo in rotazione fa muovere il "fumo" rosa posto sul camino, e c'è anche un mattoncino LEGO luminoso che permette di accendere il fuoco sotto il calderone. I fan del film noteranno tanti altri dettagli, come il fatto che la casa sia sistemata come un museo (visto che è la rappresentazione nel presente del cottage), tant'è che il libro degli incantesimi è protetto da una teca di vetro. Ci sono anche gabbie appese al soffitto, pipistrelli, ragnatele e tanto altro.

Il set include 6 minifigure: ci sono ovviamente le tre streghe, Winifred Sanderson, Sarah Sanderson e Mary Sanderson, i due fratelli Dennison, Allison Watts più un gatto nero che altro non è che il povero Thackery Binx. Ci dispiace moltissimo constatare l'assenza della minifigure dedicata a Billy Butcherson, presente invece nel progetto originale firmato da Amber "TheAmbrinator". Consoliamoci con gli accessori delle streghe, tra cui la specie di aspirapolvere Folletto con cui Sarah vola a mo di scopa.