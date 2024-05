LEGO Horizon Adventures: presto conosceremo il misterioso progetto con PlayStation

Torniamo a parlare di LEGO non perché arrivano dei nuovi set per i popolarissimi mattoncini, ma perché in cantiere c'è un misterioso progetto con Sony.

Parliamo di LEGO Horizon Adventures, un progetto che si vocifera essere in corso tra Sony e LEGO e che potrebbe essere addirittura svelato in occasione del prossimo PlayStation Showcase.