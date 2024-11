LEGO svela il set Black Friday: la leggendaria nave Endurance, quasi un metro di lunghezza e 3.000 mattoncini

Come da tradizione, LEGO anche quest'anno lancia un set ghiottissimo per il Black Friday. Per il 2024 il marchio danese ha deciso di colpire al cuore i collezionisti, soprattutto gli amanti di imbarcazioni.

Proprio il 29 novembre esce infatti LEGO Icons Endurance #10335, la riproduzione a base di mattoncini della celebre HMS Endurance, la nave che prese parte alla leggendaria spedizione antartica di Sir Ernest Shackleton del 1914. Scopriamola nel dettaglio