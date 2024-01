Il volatile più amato ora può spiccare il volo dal vostro soggiorno: ecco il nuovo set LEGO Icons Martin Pescatore

Il modello, perfetto in ogni dettaglio, raffigura il piumaggio e i colori del volatile, oltre a richiamarne le incredibili abilità di caccia grazie a una posa plastica che lo riprende mentre esce dall'acqua con un pesce in bocca.

Perfetto per la scrivania, in casa e in ufficio, il nuovo set LEGO Icons permette di aggiungere un tocco di natura ai vostri spazi, ed è il regalo ideale per gli appassionati di birdwatching, che possono costruirlo grazie all'app LEGO Builder che li guiderà nel montaggio.

Il set Martin Pescatore, che una volta completato misura 21 cm di altezza, 31 cm di larghezza e 17 cm di profondità, sarà disponibile su LEGO Shop dal 1° febbraio 2024 al prezzo di 49,99 euro (per 375 punti Insiders).