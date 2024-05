LEGO ET, Gremlins o Beetlejuiced? Il prossimo set nostalgico anni '80 lo decidete voi

Tra le tante iniziative interessanti che propone LEGO troviamo Ideas, quella per cui tutti gli appassionati possono proporre la propria idea di set LEGO con la speranza che venga realizzato.

Proprio in tema LEGO Ideas arrivano delle interessanti novità. L'azienda ha infatti chiamato i fan al voto, che è il mezzo con cui viene deciso quali set LEGO Ideas proposti dagli utenti verranno effettivamente realizzati e commercializzati, per decidere il set da designare come vincitore nella categoria anni '80.

Gruppo LEGO Fan Italia

Tra i finalisti troviamo 5 set che chiaramente celebrano l'epoca degli anni '80. Sono tutti molto interessanti, andiamo a vederli insieme: