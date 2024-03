Dai robot allo studio degli insetti: ecco il set LEGO Ideas scelto per celebrare le discipline STEM

Se scienza e tecnologia sono il vostro pane quotidiano, e non potrebbe essere altrimenti se frequentate assiduamente Smartworld, allora adorerete il set LEGO Ideas vincitore del concorso indetto per celebrare le discipline STEM: Knowledge is Power (Sapere è Potere). Andiamo a scoprirlo, ma non prima di ricordarvi come farvi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti. Per chi non lo sapesse, STEM è un acronimo inglese che deriva da science, technology, engineering and mathematics (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), ed è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche e i relativi corsi di studio.

LEGO istituisce regolarmente dei concorsi per il suo brand Ideas, ovvero set non in commercio ma creati dagli appassionati e messi in vendita sulla piattaforma dopo aver superato due gradi di selezione, una data dall'apprezzamento degli utenti (se raggiungono 10.000 voti) e una dal board panel di LEGO. Per l'occasione, il gigante dei mattoncini aveva lanciato il concorso Celebra la meraviglia delle discipline STEM (Celebrate the wonder of STEM), e a vincerlo è stato questo fantastico set ideato da danielbradleyy. Il set, composto da 528 pezzi, mira, secondo le parole del suo creatore, a "incarnare l'infinito potenziale della conoscenza", e per questo il protagonista della scena è un libro aperto dalle cui pagine sembra esplodere la conoscenza.