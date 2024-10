LEGO ha svelato uno dei più set degli ultimi mesi. Ci sono però 2 problemi: è enorme e costosissimo

Ci sono però due dettagli da sottolineare: è un set abbastanza enorme , e di conseguenza il prezzo è alto. Non è il set LEGO Ideas più costoso di sempre, ma si colloca comunque a fianco di quello dedicato a D&D o del Pianoforte a coda.

Come è facile intuire, il set permette di riprodurre un giardino botanico vecchio stile , comprensivo di una valanga di minifigure e dettagli a non finire.

Enorme (e bellissimo)

LEGO Il Giardino botanico #21353 è ispirato alla struttura di un giardino botanico del XIX secolo. All'esterno è impossibile non notare la struttura retro caratterizzata da vari pannelli in "vetro" (i classici pezzi trasparenti LEGO), rifiniti in modo da dare risalto all'atrio centrale della struttura.

All'esterno troviamo un giardino stracarico di fiori e dettagli. Rimuovendo il tetto si rivelano gli interni, altrettanto carichi di piante e alberi, stavolta rare ed esotiche. Tra quelle che troviamo nel set ci sono:

Acer Palmatum

Coffea Arabica

Eucalyptus pauciflora

Tulipano "gelato"

Phoenix dactylifera

All'interno si notano anche una scala a chiocciola che permette di raggiungere la piattaforma di osservazione e due atri laterali più piccoli che ospitano una caffetteria e una salette con le piante del deserto.

Il set inoltre è compatibile con i modelli modulari della linea Icons, quelli che vanno a formare le varie strade di una cittadina LEGO da collezione.