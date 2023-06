LEGO Il Giardino Tranquillo svelato: un set relax per gli amanti dei giardini giapponesi

Era come al solito stato anticipato dai leak, ma oggi LEGO lo ha svelato ufficialmente. Stiamo parlando del nuovo set LEGO Il Giardino Tranquillo, un modello inedito appartenente alla linea Icons, quella per un pubblico adulto quindi, in arrivo a breve anche in Italia insieme a tanti altri set. Scopriamo insieme come è fatto.

