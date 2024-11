LEGO rivoluziona gli sconti con la sua raccolta punti: ne potete convertire quanti volete creando il coupon che volete voi!

Il programma gratuito LEGO Insiders è quello che permette agli utenti iscritti di accumulare punti con ogni acquisto effettuato sul LEGO Store ufficiale. Questi punti possono poi essere convertiti in premi speciali, ovvero set esclusivi, gadget e simili, o in coupon per avere sconti sugli acquisti. Quest'ultima possibilità, ovvero quella di generare coupon con sconti per il LEGO Store, è stata rivoluzionata. Vediamo come!

Conversione completa del saldo

Finora, per riscattare gli sconti si dovevano accumulare punti Insiders e convertirli in coupon specifici. C'erano però delle limitazioni. Per generare ad esempio un coupon da 20€ di sconto si doveva obbligatoriamente raggiungere 3.000 punti Insiders, un traguardo affatto banale. C'era anche il traguardo precedente, ovvero 5€ di sconto con 750 punti, ma non si poteva crearne 3 e riscattarli con il solito acquisto. Da ora (novembre 2024) non sarà più così.

Come si legge aprendo la sezione dei Premi per gli utenti Insiders, "Troverai gli sconti proprio quando ne hai bisogno". È proprio sparita la sezione che permetteva di generare i coupon con gli sconti. Questo perché adesso troveremo un nuovo metodo di conversione direttamente al checkout!

Come vedete dall'immagine qui sopra, aggiungendo un set al carrello, come la nuova Ghirlanda di Natale, sarà possibile direttamente al checkout convertire i vostri punti LEGO Insiders senza limitazioni di coupon e soprattutto senza il raggiungimento di determinate soglie. Si tratta di un sistema di scontistica ben più elastico. Considerate che 750 punti equivalgono a 5€ di sconto. In questo caso i miei 6.000 punti Insiders valgono 40€ di sconto. Prima non avrei potuto riscattarli così. Avrei dovuto raggiungere 7.500 punti Insiders, spendendo quindi tanti altri soldi per accumularli, per poi convertirli in uno sconto da 50€. Così invece gli sconti sono più immediati, e potete riscattarli quando volete.

I tassi di conversione dei punti

Giusto per ricordarlo, 1€ di spesa sul LEGO Store ufficiale equivale a 7,5 punti Insiders. Comprando quindi un set da 49,99€, accumulereste per esempio 375 punti Insiders. Occhio che per i set in sconto, come LEGO Creator 3-in-1 Strada Principale scontato del 40%, fa fede il prezzo che pagate al checkout, e non quello di listino.

