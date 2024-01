LEGO Insiders: gli utenti avranno cinque giorni di punti raddoppiati per tutti gli acquisti effettuati online e negli store

A Natale non avete trovato sotto l'albero il tanto desiderato set LEGO? Sta per arrivare il momento giusto per rimediare. Infatti, dal 20 gennaio al 24 gennaio compresi, gli utenti iscritti al programma LEGO Insiders riceveranno punti doppi per tutti gli acquisti effettuati online o in uno store (sapete già come avere punti Insiders scansionando i manuali LEGO?). Lego Insiders ha sostituito il programma di membership LEGO VIP lo scorso agosto, aggiungendo alcune novità esclusive ai vantaggi già noti (ve ne abbiamo parlato qui).

I punti guadagnati con gli acquisti in un LEGO Store verranno aggiunti immediatamente all'account dell'acquirente, mentre per gli ordini effettuati online (o tramite telefono), i punti verranno aggiunti entro 24 ore dalla spedizione dell'ordine e dalla ricezione del pagamento.