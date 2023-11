Se comprate LEGO questo weekend avete una valanga di vantaggi, sconti e omaggi

Il weekend che va dal 18 al 19 novembre potrebbe essere davvero fondamentale per tutti i fan LEGO che vogliono fare acquisti nel periodo Black Friday / Natale. Sul LEGO Store italiano inizia infatti il Weekend LEGO Insiders , una due giorni di promozioni, doppi punti e omaggi dedicati agli utenti iscritti al programma Insiders. Vediamo di capire come funziona più nel dettaglio.

Solo per gli iscritti Insiders

Solo gli utenti LEGO Insiders avranno accesso a quanto vi stiamo per dire. Non serve nulla di particolare comunque: basta iscriversi GRATUITAMENTE al programma Insiders che trovate appunto sul LEGO Store italiano seguendo questo link. Vi basteranno una mail e pochi altri passaggi per diventare un utente iscritto.