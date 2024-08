Non potete definirvi veri appassionati di Harry Potter se non prendete il set da collezione LEGO La Tana

Il set da collezione LEGO La Tana – Edizione del collezionista (#76437) è una nuova versione de La Tana: un modello da quasi 50 cm di altezza e 2.405 pezzi. Andiamo a scoprirlo, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona LEGO Builder .

Set LEGO La Tana: tutti i dettagli

Al syuo interno troverete un caminetto funzionante, la funzione Rete Floo per far "sparire" la minifigure e la famosa lavastoviglie magica della cucina. La costruzione ricrea anche l'esterno sgangherato , con pavimenti inclinati e pareti sbilenche, e il set comprende 10 minifigure:

Uscita e prezzo

Eventi per il Ritorno a Hogwarts

In più in occasione del Ritorno a Hogwatrs 2024, le famiglie e i fan di LEGO Harry Potter possono partecipare a una delle attività più amate, il Make & Take, e costruire così una versione in miniatura dell'Hogwarts Express da portare poi a casa.

Appuntamento in alcuni LEGO Store, tra il 31 agosto e l'8 settembre.

Inoltre tra il 6 settembre dalle ore 16.00, al LEGO Store di Roma Tomacelli arriverà George Gilliatt, designer di LEGO Harry Potter. Gilliatt incontrerà tutti i 'babbani', a cui svelerà il segreto delle sue creazioni, e autograferà i set.