LEGO Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole è la vostra prossima ossessione: una replica perfetta di 34 cm della storica vettura

Impossibile non ammirare una vettura come la Countach di casa Lamborghini. Prodotta dal 1971 al 1990 e disegnata da Marcello Gandini, passò alla storia anche per via delle caratteristiche portiere a forbice, essendo la prima vettura a esserne dotata. LEGO, in collaborazione con Lamborghini, ha deciso di omaggiare la storica auto realizzando una replica della 5000 Quattrovalvole, prodotta dal 1985 al 1988 anche per contrapporsi alla mitica Ferrari Testarossa. Velocità massima 295 km/h, 455 cv nella versione carburatori, V12 con una cilindrata pari a 5.167 cm³ e solo 631 esemplari prodotti. Ora però può essere vostra in formato LEGO: vi bastano circa 1.500 mattoncini e un discreto investimento, comunque decisamente minore di quello dell'epoca.

Gruppo LEGO Fan Italia