Una rivista LEGO ufficiale e gratuita per i vostri figli: non è un sogno, è LEGO Life Magazine!

Non è esattamente una novità, ma non per questo è detto che tutti la conoscano. LEGO Life Magazine è una rivisita trimestrale ufficiale tradotta anche in italiano dedicata ai più piccoli. Visto il sempre maggior numero di AFOL (Adult Fan of LEGO, fan adulti LEGO), è molto probabile che un prodotto del genere passi inosservato, anche perché è espressamente dedicato ai più piccoli.

E proprio perché è pensata per i più piccoli, la rivisita LEGO Life Magazine è completamente gratuita. Sì, avete capito bene: se il vostro bambino ha un'età compresa fra i 5 e i 9 anni potete attivare un abbonamento completamente gratuito a LEGO Life Magazine, senza spese di iscrizione, senza spese di spedizione né nient'altro. Basta premere qui o sul pulsante sottostante e schiacciare Iscriviti.

Abbonati gratis a LEGO Life Magazine

La rivista verrà consegnata direttamente a casa vostra senza spese di consegna quattro volte l'anno.

I passaggi da seguire per attivare l'abbonamento sono piuttosto semplici:

1) Accedere al proprio account. Se non se ne ha già uno, si può crearlo facilmente. È gratuito e darà accesso a tantissimi fantastici premi LEGO Insider. Potete iscrivervi seguendo questo link

2) Inserire i dettagli del proprio indirizzo, nonché il nome e l'età del bambino che si sta iscrivendo in modo da avere i dati necessari per spedire la sua rivista. Se avete più di un bambino tra i 5 e i 9 anni potete attivare più abbonamenti.

3) Fine! Il bambino riceverà presto il primo numero di LEGO Life Magazine!

Specificare l'età serve per capire quale versione della rivista spedirvi. Ci sono infatti due edizioni di LEGO Life Magazine, una per i minori di 7 anni e una per i maggiori di 7 anni.