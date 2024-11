LEGO omaggia nuovamente le più grandi menti italiane: arriva il set Macchina volante di Leonardo da Vinci

Si chiama LEGO Macchina volante di Leonardo da Vinci #10363 , e come è facile intuire, si tratta di una rappresentazione a base di mattoncini della mitica e visionaria macchina volante del genio italiano.

In pieno Black Friday, e non contenta di aver già presentato tutta una serie di set floreali che arriveranno solo nel 2025 , LEGO svela un altro set davvero stupendo, sempre previsto per l'anno venturo.

Galileo Galilei avrà buona compagnia

Leonardo da Vinci però è così importante e noto in tutto il mondo da meritarsi a quanto pare un set tutto suo , dotato ovviamente della relativa minifigure!

Tornando al set, ci permetterà di costruire un modello dettagliato del così detto "ornitottero" visionario firmato Leonardo.

Il modello LEGO è caratterizzato da ali morbide rivestite in tessuto, azionate da un sistema di corde, cerniere e pulegge. Ovviamente tutto il sistema è pensato per muovere le ali come nel progetto originale.

Il tutto può poi essere esposto in un espositore ad-hoc dove trova spazio anche la minifigure di Leonardo. Quest'ultimo in mano ha uno dei suoi schizzi, ovviamente in formato LEGO.

Se usate l'app LEGO Builder per seguire le istruzioni, potete montare il tutto in squadra con amici e parenti.

La macchina volante, una volta assemblata con i 493 pezzi inclusi in confezione, misura 25 centimetri di altezza, 29 di lunghezza e 35 di larghezza.