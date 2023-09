Il nuovo regalo LEGO sembra un Tricky Traps fatto con i mattoncini!

Ve lo ricordate il mitico Tricky Traps? Se siete cresciuti negli anni '80 e '90 ci sono buone probabilità che ci abbiate giocato, e magari qualcuno delle generazioni moderne ci è incappato anche grazie alla controparte digitale dedicata ad Android e iOS. Ebbene, i fan LEGO potrebbero presto poter mettere le mani su qualcosa di simile!

A ottobre arriverà un nuovo gift with purchase, ovvero uno dei classici regali dello store online LEGO che vengono automaticamente aggiunti al carrello degli utenti superando determinate soglie di spesa. Il gift in questione si chiama LEGO Magic Maze #40596, e, come suggerisce il nome, si tratta appunto di una sorta di labirinto magico da percorrere con una pallina.

I fan LEGO si ricorderanno probabilmente del set Ideas #21305 chiamato semplicemente Maze (labirinto), che però si ispirava ai classici labirinti di legno che si manovrano con due ingranaggi posti su due lati adiacenti. LEGO Magic Maze è diverso, e da quello che possiamo vedere dalle prime immagini diffuse sembrano esserci dei meccanismi davvero simili a quelli del buon vecchio Tricky Traps.

Piattaforme che saltano, ostacoli rotanti, piccoli percorsi da affrontare con delicatezza, discese ripide e quant'altro rimandano al percorso del giocattolo degli anni ottanta, senza però il bisogno di pile per alimentare il tutto. Ci sono in compenso due piccoli pezzi Technic gommati che, se mossi, mettono in moto dei meccanismi nascosti dalla parte superiore che dovrebbero appunto far spostare gli ostacoli.