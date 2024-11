Ogni anno, con l'avvicinarsi del Capodanno Cinese, LEGO rilascia una nuova serie di set dedicati alla celebrazione prevista in Cina. In questo 2024 fra i protagonisti indiscussi c'è lui, LEGO Maneki-Neko!

Fermi tutti: ma il maneki-neko non sarebbe un portafortuna giapponese? Sì, ma, nel corso degli anni è diventato popolarissimo nelle comunità cinesi sparse in tutto il mondo, e di conseguenza in tanti credono che sia legato più alla cultura cinese che a quella giapponese.

Poco importa: il Gatto della Fortuna (la traduzione letterale sarebbe gatto che chiama) è conosciuto in tutto il mondo, e a breve arriverà una versione fatta di mattoncini LEGO!