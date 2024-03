LEGO Mario Kart: arriva la sorpresa da LEGO e Nintendo per il Mar10 Day!

Domani, domenica 10 marzo, verrà celebrata la festa di Super Mario, nota come MAR10 Day. Per l'occasione, LEGO ha pensato ad un regalo davvero speciale: nuovi set che arricchiranno la propria linea LEGO Super Mario. Entrando nei particolari della notizia, tramite un filmato celebrativo pubblicato dalla famosa azienda, sono stati ufficializzati i primi set ufficiali di LEGO Mario Kart, il cui lancio è previsto nel 2025.

Inoltre, LEGO, ovviamente in collaborazione con Nintendo, ha effettuato altri annunci, a partire dai diversi nuovi set che verranno immessi sul mercato nei prossimi mesi, come Bowser Express Train, il King Boo's Haunted Mansion e Battle with Roy at Peach's Castle. A riguardo, il primo set è ispirato ad uno dei livelli di Super Mario 3D World ed è caratterizzato da un treno preso d'assalto dai Koopa. Il treno, tra l'altro, presenta suoni ed effetti interattivi. Il secondo set, invece, è una rappresentazione del castello di King Bon. Tra gli elementi caratterizzati di questo set, rientra sicuramente una poltrona piuttosto spaventosa.

Il set Roy at Peach's Castle, infine, rappresenta l'assalto al castello della principessa Peach.