Lego rinuncia alla produzione di mattoncini con le bottiglie riciclate

È rinviato, almeno per il momento, la svolta ambientalista di Lego. L'azienda danese, infatti, aveva avviato un progetto che prevedeva la realizzazione di mattoncini utilizzando bottiglie per bevande riciclate. Tuttavia, così come riportato su Financial Times, l'iniziativa è stata sospesa poiché secondo il Gruppo il nuovo materiale avrebbe causato maggiori emissioni di carbonio.

Scendendo nei dettagli della notizia, Lego, due anni fa, aveva avviato una ricerca per capire se la plastica Pet o il polietilene tereftalato potessero essere utilizzati per produrre appunto mattoncini da costruzione. Se questo progetto avesse dato esito positivo, il materiale avrebbe sostituito l'acrilonitrile butadiene stirene (Abs) a base di petrolio, ovvero ciò che attualmente viene utilizzato per i pezzi. Tuttavia, l'azienda ha dichiarato che la plastica Pet causerebbe maggiori emissioni di carbonio nel corso della vita del prodotto.