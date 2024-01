LEGO entra nel mondo dei giochi da tavolo: ecco Monkey Palace in collaborazione con Asmodee

C'è una grande novità per gli appassionati del mattoncino più famoso al mondo. Oggi LEGO ha annunciato il suo primo gioco da tavolo in collaborazione con la casa editrice Asmodee: Monkey Palace. Il gioco è stato creato dai designer del settore David Gordon e TAM (Tin Aung Myaing) ed è pensato per divertire sia tutta la famiglia che i giocatori di ogni età.

Nello specifico si tratta di un gioco di strategia a tema giungla (dai due ai quattro giocatori) con alla base sia elementi collaborativi che di competizione. I giocatori devono aiutarsi strategicamente per costruire il Monkey Palace, gareggiando al tempo stesso per ottenere il maggior numero di mattoncini e di punti, il tutto sotto lo sguardo vigile della Scimmia. Il palazzo, oltre ad essere chiaramente un elemento di gioco, potrà essere riutilizzato anche come un classico set LEGO da esporre in casa.