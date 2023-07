LEGO pensa agli appassionati di moto con il nuovo set dedicato alla Yamaha MT-10 SP

LEGO ha realizzato un progetto dedicato agli appassionati di moto: si tratta di Yamaha MT-10 SP LEGO Technic, il set che rende omaggio alla moto Yamaha più potente della categoria "hyper naked". Le caratteristiche includono un motore a 4 cilindri, una trasmissione a 3 velocità e una trasmissione finale a catena con sospensioni anteriori e posteriori funzionanti. Gli elementi del cambio includono: tamburo di selezione, forcella del cambio, anello del cambio e tamburo dentato. Il modello include anche uno sterzo funzionante tramite input nel manubrio, un cavalletto laterale e un espositore.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo set ha un'altezza di 25 cm, una lunghezza di 44 cm ed una larghezza di 15 cm. Anche il montaggio non sarà complesso, soprattutto grazie all'app LEGO Builder, che contiene una versione digitale delle istruzioni di montaggio. Tra l'altro, con l'app LEGO AR sarà possibile sperimentare il proprio modello in un modo completamente diverso.