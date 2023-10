LEGO svela il nuovo edificio modulare, il bellissimo Museo di Storia Naturale, e c'è anche una sorpresa!

I fan LEGO sapranno benissimo che ogni anno il 1° gennaio, cascasse il mondo, esce il nuovo edificio modulare. Un tempo apparteneva alla linea Creator Expert, ma adesso appartiene a Icons, ovvero tutti quei set pensati prevalentemente o esclusivamente per un pubblico adulto di collezionisti.

Quest'anno però c'è una sorpresa. LEGO ha già annunciato quale sarà il prossimo edificio modulare, solo che non uscirà il 1° gennaio 2024. No, sarà disponibile dal 1° dicembre 2023! Non sappiamo il perché di questa scelta, forse per non perdere l'opportunità dei classici regali di Natale, o forse perché LEGO ha piani diversi per il 2024.

