Il gruppo LEGO inaugura il 26° negozio in Italia: sarà nel cuore di Milano

Il Gruppo LEGO e Percassi, la società che collabora con il marchio danese per la gestione dei negozi fisici italiani, annunciano l'apertura del 26° LEGO Certified Store in Italia. Al momento ci sono negozi fisici sparsi un po' ovunque: Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Rimini, Genova, Bari, Palermo, Verona, Torino, Milano e così via. A partire da venerdì 29 marzo ce ne sarà uno in più, anche se si trova in una città che è già coperta da diversi negozi.

Questo venerdì aprirà infatti il 26° LEGO Certified Store in quel di Milano. Stavolta però sarà in un location ancora più centrale: sorgerà infatti in via Dante 4, in pieno centro quindi, e occuperà una superficie di circa 115 metri quadrati. Il negozio è già segnalato anche sul sito ufficiale LEGO, lo trovate seguendo questo link.

Gruppo LEGO Fan Italia

Segui SmartWorld su News

Sarà il 13° LEGO Certified Store ad adottare quello che LEGO e Percassi definiscono "nuovo retail concept", una tipologia di negozio che coniuga l'esperienza fisica e quella digitale, in modo da rispondere sempre di più alle esigenze sia dei piccoli fan che dei collezionisti adulti.

Tra le caratteristiche degne di nota del negozio si annoverano il celebre Pick a Brick Wall, dove i clienti potranno scegliere uno ad uno i mattoncini LEGO da acquistare, e lo stand Build a Mini per poter realizzare e acquistare la propria minifigure personalizzata. Per l'occasione i visitatori potranno anche visitare mosaici esclusivi realizzati ovviamente in LEGO, oltre al Castello Sforzesco in vetrina e tante altre opere uniche sparse nel negozio.

Per celebrare l'apertura inoltre, il 29 e il 30 marzo in quel di Piazza Cordusio, di fronte al nuovo store, sarà presente un enorme uovo di Pasqua alto 4 metri e pesante 1.200 kg realizzato ovviamente con una valanga di mattoncini LEGO.

I visitatori potranno interagire con l'installazione: si potrà provare a rispondere a una serie di domande sui mattoncini LEGO, per poi scansionare un QR Code che permetterà di ritirare un omaggio in negozio.