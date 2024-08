LEGO Nightmare before Christmas è uno dei set più nostalgici che ci siano, ma manca un personaggio fondamentale!

A breve potete ricrearla anche voi grazie al nuovo set LEGO Nightmare Before Christmas Disney di Tim Burton (#21351), lanciato sul LEGO store direttamente da LEGO Ideas (se ve lo state chiedendo, ecco come proporre un progetto sulla piattaforma ).

Sono passati più di vent'anni ma se non siete giovanissimi ricorderete senz'altro il film d'animazione di Tim Burton Nightmare Before Christmas e la sua iconica scena con la luna sullo sfondo.

Un set, tre ambientazioni iconiche, 8 personaggi. Ma dov'è Bau Bau?

Purtroppo ne manca una, il che farà arrabbiare i fan: Bau Bau (Oogie Boogie in inglese).

Il set inlcue inoltre ben 8 minifigure : Jack Skellington, Sally, Babbo Natale, Vado, Vedo e Prendo, più il cane Zero, e il personaggio del sindaco, costruibile e a 2 facce in mattoncini.

Tre sono i luoghi iconici dell'amato classico animato che potete ricreare Spiral Hill , la casa di Jack Skellington e il Municipio di Halloween . I dettagli autentici includono la vasca da bagno ambulante, la lavagna nella casa di Jack con la sua formula per il Natale e un leggio nel municipio dove Jack ha tenuto il suo discorso sul Natale

Proposto dal membro LEGO Ideas Simon Scott, Nightmare Before Christmas Disney di Tim Burton è un set basato sul film del 1993 che riprende l'intricata scenografia del set con i suoi 2.193 pezzi.

Il set, che è dedicato agli appassionati con più di 18 anni, una volta completato misura 32 cm di altezza, 51 cm di larghezza e 27 cm di profondità.

Nightmare Before Christmas è un'ottima idea regalo per tutti gli amanti del cinema, e il suo ideatore ha affermato di essere onorato di essere stato scelto, oltre ad essere entusiasta nel vedere come LEGO abbia realizzato la sua creazione.

Ricordiamo che LEGO Ideas è una piattaforma di LEGO che permette agli appassionati di sottoporre le loro idee originali per nuovi set. I partecipanti possono caricare i loro progetti sul sito di LEGO Ideas, dove altri utenti possono votare le proposte: se un progetto raggiunge 10.000 sostenitori, entra in una fase di revisione da parte di esperti LEGO.

Se approvato, il progetto diventa un prodotto LEGO ufficiale, e il creatore, oltre a ricevere un riconoscimento tramite crediti sul set finale, ottiene una percentuale delle vendite.