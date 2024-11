LEGO presenta 4 nuovi set floreali: c'è anche la Mini-orchidea a 29€, ma che errore clamoroso che hanno fatto

LEGO ha svelato tutta una nuova serie di prodotti per una delle sue linee di maggior successo: Icons Botanical, ovvero le piante LEGO! Da quando il brand danese ha deciso di produrre e commercializzare i primi fiori e piante LEGO, tantissime persone da tutto il mondo si sono riavvicinate ai mattoncini. Dopo un timido inizio con il Bonsai LEGO, piano piano i negozi, virtuali e non, si sono popolati di bouquet, fiori in vaso, piante e simili. E ogni volta che c'è un nuovo lancio, come quello recente dei nuovi Crisantemo e Albicocco giapponese, i nuovi set vanno a ruba.

In questi ultimi mesi del 2024, LEGO ha deciso di presentare 4 nuovi set Botanical davvero, davvero carini. Quello che quasi sicuramente venderà più di tutti è la nuova Mini-orchidea, un set da appena 29,99€ che si presta benissimo come regalo e anche come complemento di arredo per tante case. C'è un solo, piccolissimo problema. La data di lancio.

Con Natale alle porte proprio non ha senso

Tra Black Friday e Natale acquisti e regali sono dietro l'angolo, e visto che non sempre è facile trovare qualcosa di gradevole e universale, il lancio di nuovi fiori LEGO a basso prezzo avrebbe giovato a tutti. Quando abbiamo visto che LEGO ha svelato i nuovi set Botanical ci aspettavamo un lancio per dicembre e, perché no, la possibilità di prenotarli. E invece no. Tre dei quattro nuovi set, inclusa la Mini-orchidea, arriveranno il 1° gennaio 2025. Sì, dopo il Black Friday, dopo il Cyber Monday, dopo gli sconti di Natale e dopo Natale stesso.

E per rincarare ulteriormente la dose, uno dei quattro set arriverà il 1° febbraio 2025. Vediamo l'elenco completo dei nuovi set Botanical, data di uscita e altre informazioni utili: LEGO Composizione floreale Botanical Collection #10345 - 1.161 pezzi - camelie, peonie, ortensie, gipsofila, ranuncoli, bouvardia e gigli in vaso bianco - 31 x 23 x 26 cm - 1° febbraio 2025 - 109,99€

- 1.161 pezzi - camelie, peonie, ortensie, gipsofila, ranuncoli, bouvardia e gigli in vaso bianco - 31 x 23 x 26 cm - 1° febbraio 2025 - 109,99€ LEGO Bouquet di fiori rosa Botanical Collection #10342 - 749 pezzi - margherite, fiordalisi, eucalipto, fiori di sambuco, rose, ranuncoli, orchidee cymbidium, una campanula e una dalia waterlily - 32 cm di altezza circa - 1° gennaio 2025 - 59,99€

- 749 pezzi - margherite, fiordalisi, eucalipto, fiori di sambuco, rose, ranuncoli, orchidee cymbidium, una campanula e una dalia waterlily - 32 cm di altezza circa - 1° gennaio 2025 - 59,99€ LEGO Mini-orchidea Botanical Collection #10343 - 274 pezzi - 5 fiori di orchidea in fiore e un vaso in stile terracotta con base effetto legno - 25 cm di altezza circa - 1° gennaio 2025 - 29,99€

- 274 pezzi - 5 fiori di orchidea in fiore e un vaso in stile terracotta con base effetto legno - 25 cm di altezza circa - 1° gennaio 2025 - 29,99€ LEGO Bambù del buon auspicio Botanical Collection #10344 - 325 pezzi - 3 steli di bambù verde e ciottoli e un vaso con base effetto legno - 29 cm di altezza circa - 1° gennaio 2025 - 29,99€

C'è anche l'almanacco botanico!

Una cosa però che potete acquistare è il Botanic Almanac, un libro LEGO venduto direttamente sullo store ufficiale composto da 112 pagine che include illustrazioni dettagliate di fiori e piante realizzate con mattoncini LEGO. Oltre ai fiori che compaiono nei set ufficiali potreste trovare anche nuovi spunti per composizioni e nuovi fiori da ideare con i mattoncini a vostra disposizione.

I fiori in sconto

Se volete acquistare i precedenti set della linea Botanical qualcosa si trova in sconto anche su Amazon:

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.