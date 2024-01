La nuova era di McLaren con i LEGO: ecco i nuovi set NEOM McLaren

Nei giorni in cui si svolge il CES a Las Vegas, dove vengono rinnovati tanti campi della tecnologia come quello che riguarda gli smartphone e il settore PC e notebook, c'è anche spazio per le novità di LEGO.

La popolare azienda che produce i mattoncini più appassionanti al mondo non è presente alla fiera tecnologica ma ha comunque lanciato due novità interessanti.

Stiamo parlando dei nuovi set dedicati a NEOM McLaren, quelli che riproducono la nuova partnership tra la popolare casa automobilistica da anni attiva nel settore delle competizioni automobilistiche e NEOM, una realtà saudita che si occupa di investimenti nell'innovazione.

Gruppo LEGO Fan Italia