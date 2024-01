LEGO fa felici i fan Star Wars che hanno poco spazio in casa: i nuovi set sono modellini compatti fantastici!

Erano come al solito stati anticipati da vari negozi e leaker online, ma finalmente oggi LEGO li presenta ufficialmente, tutti in un colpo solo. Stiamo parlando dei nuovi set LEGO Star Wars, cinque per la precisione, che tra l'altro quest'anno celebrano anche i 25 anni della linea LEGO dedicata a Guerre Stellari. E quale modo migliore di festeggiare questi 25 anni ricchi di mattoncini stellari se non con targhette decorative, nuove tipologie di set e riedizioni speciali? A proposito delle nuove tipologie di set, LEGO inaugura questo 2024 con 3 astronavi in stile modellino. Invece di essere in scala minifigure, sono edizioni per adulti pensate per essere esposte, anche da chi non ha tutto questo spazio in casa. Vediamoli insieme! E occhio agli sconti Kasanova LEGO: avete ancora un giorno per approfittare del 25% di sconto su tantissimi set. Gruppo LEGO Fan Italia

LEGO Star Wars Millennium Falcon #75375

Età: 18+

Prezzo: 84,99 €

Pezzi: 921

Codice prodotto: 75375

Dimensioni: Altezza: 13 cm Lunghezza: 24 cm Larghezza: 19 cm



La versione "modellino" dell Millennium Falcon è comunque costituita da quasi 1.000 mattoncini, e non è certo avara di dettagli. Si tratta ovviamente della prima versione della celebre fregata coreliana YT-1300, quella con il "radar" tondo. In arrivo a breve sul LEGO Store.

LEGO Star Wars Tantive IV #75376

Età: 18+

Prezzo: 79,99 €

Pezzi: 654

Codice prodotto.: 75376

Dimensioni: Altezza: 15 cm Lunghezza: 32 cm Larghezza: 11 cm



A fianco del Millennium Falcon non ci poteva che essere la prima astronave ad apparire in Star Wars, la Tantive IV, una corvetta corelliana CR90 che è entrata nell'immaginario collettivo. E non è l'unico set dedicato a questa astronave in arrivo sul sito LEGO! In arrivo a breve sul LEGO Store.

LEGO Star Wars Invisible Hand #75377

Età: 18+

Prezzo: 52,99 €

Pezzi: 557

Codice prodotto.: 75377

Dimensioni: Altezza: 17 cm Lunghezza: 30 cm Larghezza: 9 cm



Molto particolare la scelta di continuare questa collection con la nave base del generale Grievous. Sarà forse che il set che la rappresentava in formato più grande è uscito davvero tanti anni fa! Fra l'altro è il più economico dei tre. In arrivo a breve sul LEGO Store.

LEGO Star Wars R2-D2 2024 #75379

Età: 10+

Prezzo: 99,99 €

Pezzi: 1,050

Codice prodotto: 75379

Dimensioni: Altezza: 24 cm Larghezza: 16 cm Profondità: 11 cm



Il 2024 vede anche il rinnovo di un set altrettanto iconico, quello che rappresenta il mitico R2-D2. Sul modello non c'è molto da dire, se non che si tratta di una fedele rappresentazione del droide con relativa placchetta da esposizione e minifigure di R2-D2. Nella confezione c'è però qualcosa che farà molta gola ai collezionisti: una minifigure di Darth Malak, il sith villain di Knights of the Old Republic, apprendista di Revan che, chi ha giocato al videogioco Bioware, saprà essere una figura centrale nella trama. In arrivo a breve sul LEGO Store.

LEGO Tantive IV #75387

Età: 8+

Prezzo: 54,99 €

Pezzi: 502

Codice prodotto: 75387

Dimensioni: Altezza: 8 cm Larghezza: 13 cm Profondità: 22 cm



Come già detto, era logico scegliere la Tantive IV per celebrare i 25 anni dei set LEGO Star Wars. Questo set rappresenta l'iconia entrata in scena del cattivo del cinema più bello di sempre, Darth Vader. Anche questo set include una minifigure commemorativa, quella di un Arc Trooper. Ah, altra particolarità: il set è fatto per essere modulare, in modo da poterlo collegare ad altri o magari estenderlo. In arrivo a breve sul LEGO Store.

Quando usciranno?