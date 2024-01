LEGO ci porta nello spazio con il nuovo set Pianeta Terra e Luna in orbita

Stiamo parlando del set Pianeta Terra e Luna in orbita . Si tratta di un set molto interessante, e anche didattico visto che riproduce con accuratezza i movimenti di Terra e Luna rispetto al Sole e rispetto a sé stessi.

L'anno è appena iniziato ma LEGO ha ripreso da dove aveva lasciato, ovvero lanciando nuovi set per i suoi appassionati di tutte le età. Nelle ultime ore l'azienda ha pubblicato sul suo store ufficiale un nuovo set .

Come potete vedere dalle immagini in galleria, il set prevede anche delle manovelle, con le quali si potranno avviare i movimenti delle orbite terrestri e lunari. Si tratta di un set LEGO Technic, e pertanto è consigliato a utenti dai 10 anni in su.

Il set è abbastanza grande, visto che è costituito da 526 pezzi. Le dimensioni del set corrispondono a 24 cm di altezza, 33 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza.