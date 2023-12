LEGO presenta un nuovo set che farà innamorare tutti gli appassionati di Spider-Man!

Bella notizia per tutti gli appassionati Marvel . LEGO , infatti, ha lanciato la maschera di Spider-Man collezionabile. In particolare, il modello costruibile è molto dettagliato ed è formato da 487 pezzi , con un'altezza di 19 cm . Si installa su un robusto supporto che incorpora una targhetta, mentre per una maggiore comodità sarà possibile trovare una versione digitale delle istruzioni per la costruzione del set nell'app LEGO Builder.

Scendendo ancora di più nei dettagli, questa maschera di Spider-Man rappresenta una ricreazione estremamente autentica, soprattutto per i fan del famoso supereroe. Insomma, può essere un ottimo regalo per un piccolo amante di questo genere di film nonché per quelli più adulti visto che questo modello build-and-display fa parte della gamma di set LEGO per adulti, "pensata per offrire un progetto gratificante e coinvolgente a qualsiasi appassionato di modellismo", così come dichiara stesso LEGO.

Prezzi e disponibilità

È possibile prenotare la maschera di Spider-Man LEGO Marvel direttamente sul sito ufficiale dell'azienda.

L'articolo sarà disponibile entro il 1° gennaio 2024 al prezzo di 69,99 euro. Ricordiamo, infine, che è composta da 487 pezzi e presenta un'altezza di 19 cm. Per chi avesse difficoltà nel montaggio, sono disponibili le istruzioni per la costruzione digitale. Dunque, se amate il mondo dei supereroi Marvel questo articolo farà sicuramente al caso vostro!