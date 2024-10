LEGO Italia celebra il superpotere del gioco: vi aspetta un'esclusiva sorpresa nei negozi fisici il 12 ottobre!

Proprio dal voler sensibilizzare sul tema del gioco e sul ribadire l'impegno di LEGO in tal senso, nasce la campagna " Regala il superpotere del gioco ". Tra le iniziative ci sarà anche una giornata dedicata a coinvolgere le famiglie dal vivo.

È vero poi che LEGO già da tempo si rivolge a un pubblico ancora più ampio che in passato, ma il mattoncino come gioco rimane il cardine di tutto.

12 ottobre: Oggi si gioca!

Sabato 12 ottobre si festeggia la giornata Oggi si gioca. Due le iniziative principali che si terranno in questa data:

Per quanto riguarda la prima parte dell'iniziativa, saranno i LEGO Ambassador Tania Cagnotto, Marzia Polidori, Mamma Giulia, Stefano Pollari e Mamma Niky a pubblicare sui loro profili Instagram consigli a tema LEGO per giocare in famiglia.

La seconda parte dell'iniziativa coinvolgerà invece le famiglie dal vivo. Recandosi il 12 ottobre (e solo il 12 ottobre) nei LEGO Store di tutta Italia, riceverete un'esclusiva sorpresa fino a esaurimento scorte.

Non solo: lo staff LEGO dei negozi vi guiderà alla scoperta dell'incredibile superpotere del gioco. LEGO Italia non ha diffuso troppi dettagli a riguardo, ma conoscendo i negozi fisici, potete aspettarvi sessioni di costruzioni a tema e altre iniziative atte a coinvolgere grandi e piccini.