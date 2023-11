LEGO Orient Express ufficiale: il treno da esposizione lungo 1 metro e 20 arriva prima del previsto!

Era il prossimo set LEGO Ideas in dirittura d'arrivo, solo che ce lo aspettavamo per i primi mesi del 2024, e non così vicino. Stiamo parlando di LEGO Il treno Orient Express #21344, chiaramente ispirato al celebre treno passeggeri a lunga percorrenza i cui primi viaggi risalgono al 1883.

Il set già visibile sul LEGO Store è chiaramente ispirato al treno a vapore originale, un vero e proprio esempio del lusso francese dell'epoca nonché uno dei treni preferiti dagli appassionati di ferrovie di tutto il mondo. Come accennato, i suoi primi viaggi risalgono alla fine del 1800, e solo di recente, grazie alla società Belmond, il treno è tornato a viaggiare sui binari d'Europa.

