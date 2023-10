LEGO Piantine ufficiale: ben 9 piante da assemblare a un prezzo bassissimo, perfette anche per i regali di Natale!

Ecco LEGO Piantine della linea Icons , pensata ovviamente per un pubblico adulto in cerca solo di un passatempo, ma anche di un qualcosa che possa diventare un supplemento di arredo di qualità. E questo set ne offre ben 9 di supplementi di arredo!

In tutto il set comprende 758 pezzi . La pianta più alta misura 16 centimetri di altezza, 10 di larghezza e 6 di profondità. Vista la disponibilità delle istruzioni anche in digitale, nulla vieta di condividere la costruzione delle Piantine LEGO tra più membri della famiglia. Tant'è che sulla scatola appare un inedito logo che indica che è possibile costruirlo da 1 a 3 persone contemporaneamente.

Insieme formano un gran bell'insieme di piante, ma come suggeriscono le foto presenti nella confezione stessa del set, possono anche essere separate per dare un tocco di verde a più parti della casa .

Uscita e prezzo

LEGO Piantine è già apparso sul LEGO Store qui ed è prenotabile sin da ora! Potete accaparrarvi fino a 3 esemplari per account. L'uscita vera e propria è prevista per il 1° dicembre prossimo, giusto in tempo per Natale 2023! Il prezzo non è affatto male, considerato anche che si tratta di un set da 758 pezzi: 49,99€! Con l'acquisto gli utenti LEGO Insiders riceveranno anche 375 punti Insiders. Insomma, siamo di fronte all'erede del mitico Bonsai. Ecco un po' di immagini che ritraggono le piantine e la loro confezione di vendita.