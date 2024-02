Il set in questione si chiama LEGO Piazza della città medievale, e come è facile intuire dalle foto e dal nome stesso, va a rappresentare una tipica piazza cittadina in piena era medievale. Il modello arriva sull'onda dell'entusiasmo che ha accolto LEGO Icons Castello dei Cavalieri del Leone #10305, e va ad affiancare non solo lui, ma anche altri prodotti come Fabbro Medievale o il più semplice Castello Medievale della linea Creator.

LEGO Piazza della città medievale rappresenta, oltre alla piazza della città comprensiva di vari abitanti che chiacchierano presso il vecchio albero, anche una torre di guardia, una vecchia fattoria, il caseificio, la locanda Broken Axes e l'officina del fabbro. Tantissimi i dettagli sparsi negli edifici o negli oggetti e accessori assegnati alle minifigure, come lo scompartimento segreto dell'esattore delle tasse, i poster dei ricercati, la bancarella che vende i formaggi e i rimandi ai Cavalieri del Leone, quelli del castello che citavamo poco fa.

Vediamo anche il profilo frontale e il retro del set. Come noterete, gli edifici dietro non sono chiusi, in modo da lasciare aperte le stanze ed esibire il villaggio sulla parte frontale o sul retro. Praticamente tutti i tetti sono removibili, e anche una sezione del caseificio può essere alzata per accedere al primo piano.

Otto le minifigure incluse, tra cui un Cavaliere del Leone, l'esattore delle tasse, fabbro, garzone e altre, e ci sono anche alcuni animali che completano il tutto (capra, gatto e scoiattolo). E per quanto riguarda le dimensioni del set? Il tutto è composto da 3.304 pezzi, non pochi quindi, e una volta assemblato il tutto vi troverete di fronte a un diorama bello lungo. Le dimensioni riportate sul LEGO Store però non sembrano esatte.

Uscita e prezzo

LEGO Piazza della città medievale #10332 sbarca sul LEGO Store ufficiale il 4 marzo prossimo. Gli utenti LEGO Insiders potranno accederci con 3 giorni di anticipo, a partire quindi dal 1 marzo 2024. Il prezzo di listino è fissato a 229,99€. Sempre gli utenti Insiders riceveranno anche 1.725 punti con l'acquisto del set.