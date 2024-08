Nasce LEGO Play: la nuova app per stimolare la creatività dei più piccoli

Ci sono novità dal mondo LEGO ma questa volta non si tratta di uno dei loro apprezzatissimi set (ecco i 5 migliori set LEGO disponibili dal 1° agosto). L'azienda danese, infatti, ha annunciato l'arrivo di una nuova applicazione creativa dedicata agli amanti dei mattoncini: stiamo parlando di LEGO Play.

Nello specifico si tratta di un'app pensata per i più piccoli che promette di ''dare vita alle proprie creazioni e provare tante altre esperienze per liberare i loro superpoteri creativi''. L'applicazione consente inoltre di condividere con gli amici le proprie creazioni, accedere ad una sezione con video informativi e passare il tempo con alcuni minigiochi. Il tutto ovviamente in pieno stile LEGO. Andiamo a vedere più nel particolare.