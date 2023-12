LEGO Polaroid ufficiale: identica all'originale e già prenotabile, e potete abbinarci anche la Fotocamera Retrò!

Non si tratta quindi di una Polaroid qualsiasi, ma della OneStep SX-70 , caratterizzata da forme oramai iconiche e immediatamente riconoscibili. Ma il modello LEGO non mira solo a essere identico all'originale nelle sembianze: va anche a riprodurre un sacco di dettagli, alcuni semoventi, per renderla quanto più simile possibile. Sulla parte frontale troviamo la ghiera di compensazione rotabile e il celebre spettro dei colori che caratterizza i prodotti Polaroid, mentre sul retro spicca il mirino da cui si osserva il soggetto prima di fotografarlo.

Non finisce qui. LEGO, per produrre il progetto originale firmato da Minibrick Productions, si sono dovuti ovviamente interfacciare con Polaroid.

Il CEO del marchio ha avuto un'unica richiesta a riguardo del set: che il pulsante rosso frontale servisse davvero ad azionare un qualche tipo di meccanismo. E così è stato: la parte frontale può essere aperta per inserire una pellicola (finta ovviamente, realizzata da LEGO). Premendo il tasto rosso la pellicola verrà "stampata" dalla fotocamera LEGO uscendo dalla fessura frontale, esattamente come nel modello originale. A tal proposito, tra i mattoncini che compongono il set ci sono anche quelli per costruire il pacchetto di pellicole Time-Zero Supercolor SX-70 Land e 3 foto illustrate in stile LEGO: una ritrae l'inventore della Polaroid, Edwin H. Land, mentre le altre due rappresentano rispettivamente la LEGO House e la sorella del fan designer che ha ispirato il modello.

Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 LEGO è composta in tutto da 516 pezzi. Una volta assemblata misura 15 centimetri di profondità, 9 di altezza e 9 di larghezza. Facile quindi da esporre!