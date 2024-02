7 nuovi LEGO da non perdere: il Cappello Parlante e il set di Star Wars per tutti

Questo ridente venerdì che precede l'ormai sempre più vicina festa di San Valentino ci regala una bella sorpresa: i nuovi set LEGO, molti dei quali già anticipati sulle nostre pagine, sono disponibili in pre-ordine su Amazon Italia. Non perdiamoci in ulteriori chiacchiere ed andiamo a vederli più da vicino, ma non prima di segnalarvi la nostra guida su come farvi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti. Gruppo LEGO Fan Italia

LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna

Iniziamo subito con il set Icons McLaren MP4/4 e Ayrton Senna, che celebra l'indimenticabile campione di Formula 1. Disponibile dal 1° marzo al prezzo di 79,99€, finalmente arriva anche su Amazon. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

LEGO Harry Potter Cappello Parlante di Hogwarts

Anche il Cappello Parlante di Harry Potter diventa un set LEGO, ma non si limita ai soli mattoncini, visto che, appunto, è davvero parlante: basta inclinare la punta del cappello per attivare 1 dei 31 suoni casuali.

LEGO Creator 3 in 1 Animali della Foresta: Volpe Rossa

La nota linea LEGO Creator 3 in 1 accoglie un nuovo personaggio, la Volpe Rossa, che può eventualmente trasformarsi in un Gufo Rosso o in un modello di Scoiattolo Rosso. A nostro avviso è forse quello meno ispirato, anche e soprattutto in relazione al prezzo di lancio, 49,99€.

LEGO Star Wars Millennium Falcon

La versione "modellino" dell Millennium Falcon è comunque costituita da quasi 1.000 mattoncini, e non è certo avara di dettagli. Si tratta ovviamente della prima versione della celebre fregata coreliana YT-1300, quella con il "radar" tondo.

LEGO Star Wars Tantive IV

A fianco del Millennium Falcon non ci poteva che essere la prima astronave ad apparire in Star Wars, la Tantive IV, una corvetta corelliana CR90 che è entrata nell'immaginario collettivo. Insomma, un set imperativo per celebrare i 25 anni dei set LEGO Star Wars.

LEGO Star Wars R2-D2

Finalmente un RD-D2 ad un prezzo non esoso. L'ultimo infatti costava 200€, una cifra in effetti esagerata: questo invece è decisamente più abbordabile ed ottimo per un eventuale regalo ad un amante del mitico personaggio. Sul modello non c'è molto da dire, se non che si tratta di una fedele rappresentazione del droide con relativa placchetta da esposizione e minifigure di R2-D2. Nella confezione c'è però qualcosa che farà molta gola ai collezionisti: una minifigure di Darth Malak, il sith villain di Knights of the Old Republic, apprendista di Revan che, chi ha giocato al videogioco Bioware, saprà essere una figura centrale nella trama.

LEGO Star Wars Imbarco sulla Tantive IV

Chiudiamo con un set importantissimo a livello storico, considerando che si tratta di una ricostruzione della primissima scena di Star Wars, che ospita l'iconica entrata di Darth Vader. Anche questo set include una minifigure commemorativa, quella di un Arc Trooper. Altra particolarità: il set è fatto per essere modulare, in modo da poterlo estendere tramite altri pezzi.